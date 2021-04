Superlega, Uefa senza basi giuridiche per sanzionare i 12 club?

Secondo alcuni legali esperti di diritto sportivo, non esisterebbero basi giuridiche per sanzionare i 12 club che hanno preso parte al progetto Superlega

SANZIONI – Secondo quanto riportato da Marca, nonostante le “minacce” di possibili sanzioni da parte dell’UEFA per i 12 club che avrebbero voluto far partire la Superlega, non esisterebbero basi giuridiche. Lo sosterrebbero vari esperti di diritto sportivo consultati dal quotidiano spagnolo. Infatti non ci sarebbe violazione, nessun articolo che rifletta l’incompatibilità di creare o presentare una competizione parallela. E non esisterebbe neppure all’interno del regolamento della Champions League per il triennio 2021-24 approvato martedì. Insomma, stando ai legali consultati dal quotidiano iberico, non ci sarebbe alcuna base legale per una sanzione.

Fonte: Marca.com