Sabatini – giornalista di ‘Sport Mediaset’ -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, continua la sua battaglia mediatica con Conte, sminuendo il suo lavoro all’Inter per esaltare quello altrui. Dalla proprietà Suning ai giocatori rimasti a Milano e tornati decisivi

CONTE AIUTATO – Il pensiero controcorrente di Sandro Sabatini non è una novità: «A La Spezia l’Inter ha vinto il campionato quando ci ha perso il Milan, ora di nuovo. Si è capito alla vigilia del Derby di Milano che ci sarebbe stato il sorpasso, in atto, che poi è diventato un allungo. Se volete facciamo tutti l’applauso ad Antonio Conte per aver recuperato Christian Eriksen e Ivan Perisic, che hanno giocato le ultime due finali di Champions League con Tottenham e Bayern Monaco eh! Non sono ragazzini come Alessandro Bastoni, che Conte sì ha valorizzato. Sono due ottimi campioni, due grandi giocatori che fanno essere Conte decisivo per l’Inter, non viceversa!».

MERITO DI SUNING – Sabatini risponde a tono a chi nomi tutti i migliori giocatori dell’Inter di Conte: «Glieli ha comprati Zhang (intesa come proprietà Suning, ndr), dopo Luciano Spalletti! Non è che… Nicolò Barella e Achraf Hakimi sono costati 50 milioni di euro l’uno, Romelu Lukaku 80! Sono soldi che ha messo Zhang eh. Non si può dire che alla fine è tutto merito di Conte, vanno riconosciuti anche i meriti della società. Conte ha un contratto e lo deve rispettare, stop. Conte a 12 milioni di ingaggio non può fare un anno in scadenza perché vuole garanzie? Perché? Il mondo è cambiato!».