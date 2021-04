Simonetti: «Milan-Inter Women, finale Coppa Italia un traguardo per noi»

Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato del Derby contro il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

OBIETTIVO – Queste le parole ai microfoni di “Inter Tv” da parte di Flaminia Sinometti, centrocampista dell’Inter Women, sulla partita di sabato, il Derby di Coppa Italia contro il Milan, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. «Arrivare di Coppa Italia obiettivo a cui teniamo di più per questo finale di stagione? Sicuramente sì, perché comunque in campionato non siamo riuscite a esprimerci al meglio e quindi sarebbe veramente un traguardo per noi raggiungere la finale».

PRIMO GOL – Simonetti ha saltato la gara d’andata, vista dalla tribuna, mentre sabato invece ci sarà. «Quanto mi ha caricato il mio primo gol in maglia Inter quello contro la Pink Bari? Il primo gol in maglia Inter diciamo che è stato molto emozionante e comunque non poteva esserci carica più giusta, visto che per me aver saltato la gara d’andata è stato molto difficile. Quindi sono stata veramente contenta perché adesso affronterò certamente la settimana al meglio».

SEMIFINALE DI RITORNO – Simonetti sulla partita si aspetterà contro il Milan. «Be’, sicuramente sarà una partita ricca di emozioni perché loro tenteranno dal primo minuto di fare il gol della qualificazione, ma ce la metteremo tutta per non buttare tutto quello che abbiamo fatto nella gara di andata».