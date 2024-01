Supercoppa, Socios si ripete: ritorna un’opportunità per i tifosi!

La Supercoppa italiana in programma dal 18 al 22 gennaio vedrà sfidarsi Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina in una final four. Socios collaborerà.

COLLEZIONE − Dopo il grande successo riscontrato nell’ultimo anno, anche in occasione della EA SPORTS FC Supercup Socios.com darà ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di aggiudicarsi i palloni dei gol della competizione, un oggetto da collezione unico che racchiude in sé il lavoro, l’impegno e la passione che accompagnano ogni partita e i suoi protagonisti. I palloni delle reti di Napoli-Fiorentina, Inter-Lazio e della Finale, saranno raccolti durante le partite, la loro autenticità sarà verificata su Chiliz, la Blockchain dello sport e dell’intrattenimento, e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone. A seguito di ogni gol apparirà sullo schermo televisivo, a livello globale per una copertura complessiva di 180 territori, un QR Code che rimanderà a tutte le informazioni relative alle modalità e i tempi dell’asta di ogni singolo pallone.