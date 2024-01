ESCLUSIVA IN − Tiribocchi: «Inter, la Supercoppa può incidere sul campionato. Lautaro Martinez-Higuain? Ecco cosa manca»

Simone Tiribocchi, ex attaccante di Atalanta, Chievo, Lecce e Torino e oggi apprezzato opinionista televisivo per Mediaset, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Tanti i temi affrontati: dalla Supercoppa a Lautaro Martinez. Poi qualche parola sull’attacco nerazzurro, arbitri e Mourinho.

Dal 18 al 22 gennaio al via la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Quattro partecipanti: Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Tiribocchi, nerazzurri favoriti?

Sicuramente, guardando anche il campionato, in quel gruppo di squadre è quella più strutturata e forse anche quella che arriva meglio. Soprattutto sotto l’aspetto mentale. Perché dal punto di vista fisico sono un po’ tutte stanche, però è sempre una competizione. Intanto, ci sarà una formula nuova e quindi da giocare in un’altra maniera e poi quello che spinge l’Inter e che l’ha vinta negli ultimi due anni. Ma qui non voglio mettere il dito nella piaga, ma anche la Coppa Italia doveva essere un obiettivo e non è riuscita a centrarlo.

Tiribocchi, il pensiero alla seconda stella può limitare un po’ l’Inter. Maggior fame per le altre?

La fame ce l’hanno tutti i professionisti. Secondo me l’organizzazione, lo stato psicologico, la condizione fisica sono le caratteristiche che fanno la differenza in queste competizioni così brevi e così importanti. C’è un trofeo: non si finisce mai di aver fame, è sempre bello vincere e soprattutto l’Inter, così come il Napoli, è stata eliminata dalla Coppa Italia. Quindi un trofeo in meno, un trofeo in meno da poter vincere, Lazio e Fiorentina sono andate avanti in Coppa Italia. E sicuramente vorranno vincere il trofeo. Ma, insomma, io ripeto: sicuramente il Napoli non è al livello dell’anno scorso, la Fiorentina è una buona squadra ma non è al livello dell’Inter, la Lazio è sempre una squadra che mette in difficoltà l’Inter, ma fondamentalmente mi sembra che sulla carta l’Inter sia quella più attrezzata. Però è una competizione nuova, un minitorneo e tutto può succedere.

La Supercoppa potrebbe incidere sul prosieguo del campionato per l’Inter?

A livello mentale un po’ potrebbe incidere quando si ripartirà col campionato, quando l’Inter ripartirà. Vincere la Supercoppa può lanciare i nerazzurri a quello scontro diretto che può valere un campionato. Se, invece, dovesse perdere male, se uscisse dalla Supercoppa e vedere poi la Juventus eventualmente sopra, con una gara da recuperare e complicata, può mettere a livello mentale un po’ l’Inter in difficoltà.

Inter, focus sull’attacco: il pensiero dell’ex attaccante

Tiribocchi, Lautaro Martinez – già a 18 gol in Serie A – può eguagliare il record del Pipita Gonzalo Higuain, capace di segnare 36 gol nella stagione 2015-16?

Higuain aveva fatto all’epoca un campionato straordinario con una squadra che giocava a calcio in una maniera impressionante. Sicuramente ha qualità importantissime Lautaro Martinez. Io l’ho sempre detto, anche quando ci sono quei momenti in cui non fa gol. Ecco, se vuole arrivare ad un numero elevato di gol, come sta facendo, non deve passare quel periodo, che invece ha sempre passato sia in Italia che negli ultimi anni in Argentina. Dunque, quel mese, mese e mezzo in cui non fa gol e si incupisce. In questo momento non l’ha ancora passato e quindi per arrivare a quella cifra di Higuain, che era di 36 gol, deve segnare con continuità, doppiette e triplette perché sono tanti gol.

Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non stanno rendendo. Tiribocchi, che ne pensa?

Se andiamo a vedere i reparti dell’Inter, prima e seconda squadra, è l’attacco quello meno completo. La difesa ha sopperito a mancanze importanti; in mezzo al campo è completa; davanti Alexis Sanchez e Arnautovic non stanno rendendo. Per quanto riguarda Arnautovic, secondo me, può far parte di quei due giocatori. Ha altre caratteristiche, è vero, secondo me si trova molto meglio con Thuram, che con Lautaro Martinez. Però Arnautovic non credo sia un problema dell’Inter. Un po’ più Sanchez, all’Inter serve più una prima punta di ruolo. Si punta a prendere in estate Taremi? Si, ma serve adesso. Perché se noi andiamo a vedere gli altri attacchi: la Juventus ha Milik, Chiesa, Yildiz, c’è Vlahovic, Kean; la Roma ha Lukaku, Dybala, Belotti. Sono tutti attacchi molto completi, lo stesso Napoli. Nell’Inter, secondo me, se uno dei due attaccanti, e non glielo auguro, dovesse farsi male allora lì diventa un problema.

Temi di primissima attualità, anche extra Inter: così Tiribocchi

La Roma ha esonerato José Mourinho affidando la panchina a Daniele De Rossi

È un calcio che va di corsa, non aspetta. Forse è stato fatto per dare una scossa, ovviamente fa notizia. Ha dato tantissimo alla Roma e al calcio italiano, ancora una volta. Normale, che tutti gli addetti ai lavori dobbiamo ringraziarlo per quello che fa, per quello che dice. Però forse in questo momento non era più sicuro del prosieguo di questo progetto. Quando ti mancano le basi e non arrivano i risultati e qualche dichiarazione un po’ forte, forse ti porta a metterti un po’ controcorrente. E alla fine nel calcio paghi. De Rossi? Scelta romantica.

Nelle ultime settimane, arbitri e Var sono finiti sotto assedio da stampa e tesserati. Tiribocchi, come la vede?

Penso che gli arbitri siano messi in una condizione di non operare liberamente. Credo che tanti si stiano nascondendo dietro al Var e altri si prendono delle responsabilità, ma dopo sono messi contro i media. Questo Var, che poteva essere interessante, sta andando contro la classe arbitrale. E lo stesso discorso di parlare una settimana dopo, quando siamo stati noi stessi a dire che dovessero parlare. Ogni cosa che fanno sembra sbagliata. Gli arbitri andrebbero lasciati un po’ più in pace. Dico una cosa: in sala Var secondo me servirebbero degli ex calciatori che possano aiutare in certe situazioni e dinamiche di campo.

Si ringrazia Simone Tiribocchi per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.