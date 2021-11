Supercoppa Italiana, due incroci tosti per l’Inter: il calendario non aiuta

È stata comunicata oggi la data ufficiale nella quale si giocherà la Supercoppa Italiana, con Inter e Juventus pronte a darsi battaglia. Una sfida che, però, si incastra in mezzo a due scontri diretti per i nerazzurri, di certo non aiutati dal calendario.

TERZETTO PERICOLOSO – Dal 9 al 16 gennaio, per l’Inter sono previste tre partite di fuoco. Il tutto a causa della Supercoppa Italiana e della decisione di giocarla mercoledì 12 gennaio (vedi articolo). I campioni d’Italia, infatti, si ritroveranno ad affrontare la gara contro la Juventus nel mezzo di due altri incroci piuttosto pericolosi. Il 9 gennaio – prima della Supercoppa Italiana – è in programma, sempre a San Siro, lo scontro diretto con la Lazio. Una partita nella quale sicuramente i nerazzurri vorranno riscattare il pesante 3-1 dell’andata, con tutti gli strascichi e le polemiche che ne sono susseguite. Il 16 gennaio invece – dopo la sfida con la Juventus – sarà il turno della trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Il calendario non aiuta di certo i nerazzurri.

SUPERCOPPA ITALIANA, IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

CASA BIANCONERA – Andando invece ad analizzare il calendario della Juventus in vista della Supercoppa Italiana, la situazione è leggermente più rosea. Prima della gara del 12 gennaio, i bianconeri saranno ospiti di un’insidiosa trasferta contro la Roma di José Mourinho (che seguirà, tra l’altro, lo scontro con il Napoli a Torino del 6 gennaio). Tuttavia la gara successiva a quella contro l’Inter vedrà i bianconeri affrontare l’Udinese in casa in uno scontro decisamente più abbordabile.