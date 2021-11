Inter, tutti (i rimasti) in campo: sfida con il Napoli già nel mirino

Non si perde tempo in casa Inter, nonostante la sosta per le nazionali. Ad Appiano Gentile, infatti, i giocatori rimasti si sono ritrovati sul campo di allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. La sfida contro il Napoli è già nel mirino.

ALLENAMENTO – Inter-Napoli di domenica 21 novembre è già nel mirino. I nerazzurri rimasti ad Appiano Gentile, infatti, si sono ritrovati oggi sul campo di allenamento per preparare i prossimi impegni. Sono tanti – naturalmente – gli assenti, vista la pausa per le nazionali.

Fonte: Inter.it