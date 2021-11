Supercoppa Italiana, Inter-Juventus si gioca a Milano! Scelta la data

La Supercoppa Italiana Inter-Juventus non si giocherà in Arabia Saudita bensì a Milano. Lo ha appena deciso il Consiglio di Lega, scegliendo anche la data della partita.

IL CALENDARIO – La Supercoppa Italiana si giocherà mercoledì 12 gennaio 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Dopo tante incertezze, e la possibilità di andare in Arabia Saudita, il Consiglio di Lega ha definito la disputa del match Inter-Juventus a San Siro. Il torneo torna quindi in casa della vincente della Serie A precedente: non accadeva dalla stagione 2010-2011, l’ultima volta che lo vinse l’Inter battendo 3-1 la Roma. Questo fa sì che non si dovrà cambiare il calendario del campionato, come sarebbe avvenuto giocando a fine dicembre. Per effetto della Supercoppa Italiana il 12 gennaio l’esordio dell’Inter e della Juventus in Coppa Italia avverrà, di conseguenza, fra il 18 e il 20 gennaio.