Stendardo: «Arbitro alibi per Inzaghi. Fase finale gestita molto male»

Guglielmo Stendardo ha parlato del pareggio fra Monza e Inter. L’ex calciatore di Lazio e tante altre squadre ha analizzato il momento nerazzurro in questo modo dagli studi di Rai Sport più.

NEGATIVI – Guglielmo Stendardo ha trattato del momento dell’Inter e del pareggio subito dal Monza negli ultimi attimi di partita. L’ex calciatore ha detto questo dagli studi di Rai Sport più: «L’approccio alla gara è stato positivo da parte degli uomini di Inzaghi, anche la gestione nel primo tempo. Purtroppo la fase finale è stata gestita male anche dal tecnico, che non ha portato svolta con i cambi, anzi. Lukaku, Gagliardini, Dumfries, lo stesso Gosens, non hanno portato energia positiva, che serviva contro una squadra forte come il Monza con individualità tipo Ciurria e Mota. L’Inter non può farsi recuperare a Monza così se vuole puntare veramente al massimo, Dumfries non può farsi anticipare da Caldirola in quel modo al 93’».

PERICOLI – Guglielmo Stendardo ha poi continuato, dicendo: «Se non si percepisce il pericolo e l’importanza di quel momento, soprattutto alcuni calciatori, allora significa che c’è da lavorare anche sulla testa dei calciatori per l’allenatore. Dopo la prestazione con il Napoli non si può cadere così al 93′. Attaccarsi all’errore arbitrale ora sembra un alibi per coprire questo pareggio che è assolutamente negativo».