Zara: «L’Inter non sa gestire i momenti difficili. 5 rimonte subite, troppe»

Furio Zara ha parlato di Monza-Inter e dei difetti importanti della squadra di Simone Inzaghi, che ha subito ancora 2 gol in trasferta. Il giornalista ha detto questo dagli studi di Rai Sport più.

NUMERI – Furio Zara ha analizzato la stagione sino ad ora dell’Inter. Il pareggio contro il Monza è duro da superare, il giornalista ha precisamente detto questo dagli studi di Rai Sport più sulla squadra di Simone Inzaghi: «5 rimonte subite in campionato. Prima della sosta l’Inter aveva vinto 2 partite in rimonta, ma ora è tornata ai vecchi problemi. Con la Lazio da 1-1 a 1-3, poi il derby, a Udine e in casa contro la Roma. I nerazzurri non sanno gestire i momenti difficili della partita, aldilà delle recriminazioni legittime di Simone Inzaghi. Questi punti persi saranno un forte rimpianto nel futuro, sarebbero serviti per il morale e per la pressione sul Napoli».