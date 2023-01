Palladino: «Riduttivo parlare del presunto errore! Allo stadio clima magico»

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa della partita fra Monza e Inter. Il tecnico brianzolo si è concentrato anche sul gol non dato ad Acerbi

Un commento sulla prestazione di Ciurria, autore del gol dell’iniziale pareggio?

“Patrick è un ragazzo super intelligente, oggi ha chiuso la partita anche da terzino destro. È un ragazzo eccezionale che sta facendo un grandissimo campionato e io sono contento per lui.

Che ne pensa di questa squadra?

Come ho sempre detto, questo è un gruppo di grandi uomini oltre che di bravissimi calciatori. Hanno sempre dato tutto, sono strafelice di questo. Si tratta di un gruppo competitivo, quando arrivano le grandi squadre non hanno paura di affrontarle. Tanti di loro hanno avuto anche un passato importante in grandi squadre. Oggi non era facile perché siamo stati in svantaggio per ben due volte contro un’Inter che era in serie positiva e veniva da un grande risultato contro il Napoli. Ma prima della gara già vedevo l’atmosfera e il clima, che erano magici. Ora pensiamo alla prossima partita.

Perché cambio Marlon per Caldirola e si aspettava di mettere sotto l’Inter?

Il cambio è stato per caratteristiche perché nel primo tempo giocavamo troppo lenti, soprattutto dalla catena di destra. Ho fatto vedere delle immagini dopo i 45′. L’Inter usciva forte e ci rubava palla spesso. Ho chiesto più velocità nella ripresa mettendo un destro a destra e un mancino sulla fascia. Marlon stava facendo bene. Mi aspettavo di fare una grande prestazione perché sapevo che lo stadio fosse pieno, mi aspettavo questa magia. Ho chiesto di rivivere la partita con la Juventus. Dobbiamo essere orgogliosi tutti soddisfatti di questo grande risultato ma non dobbiamo mollare mai di un centimetro. Godiamoci questi momenti ma archiviamo tutto e pensiamo alla Cremonese.

Errore Pablo Marì?

È un grande, si meritava il pareggio. Tutti possono sbagliare, sbagliare è umano. Non importa nulla dell’errore tecnico, nella ripresa bravissimo a fermare Lukaku e Dzeko.

Per l’Inter la differenza è stata solo un errore arbitrale, le dà fastidio questa cosa?

Ho sentito questa cosa, mi dispiace che si parla di errori arbitrali. Io non ne parlo mai né a favore né contro. L’arbitro come tutti noi possiamo sbagliare. Nel momento in cui c’era la traiettoria del pallone io ho sentito un fischio e poi la palla è entrata in porta. Sappiamo tutti però la regola. Se l’arbitro fischia prima il Var non può più intervenire. Non può essere chiamato gol annullato. Io ancora non ho visto il gol, se ci fosse un errore mi dispiacerebbe per l’arbitro. Ma non parlerei di questo perché sarebbe troppo riduttivo.