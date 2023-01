Condò: «Inter, brutta battuta d’arresto! Dumfries e Gosens entrati male»

Condò ha commentato il pari dell’Inter contro il Monza per 2-2. Il giornalista lo ritiene un risultato negativo ai fini della lotta Scudetto. Poi si scaglia contro Dumfries e Gosens

BATTUTA D’ARRESTO − Paolo Condò condanna il pareggio dell’Inter al Brianteo: «Partita impegnativa ma è un brutto pareggio per l’Inter, una brutta battuta d’arresto perché le altre corrono. Il quartetto di testa, che al momento è più accreditato per arrivare fino in fondo, rischia di perdere una concorrente. Il gol è subito dall’uomo di Dumfries che non entra bene a dieci minuti dalla fine. Sia lui che Gosens dovevano dare di più». Le sue parole su Sky Sport.