Stasera c’è Cattelan ma non Belen: «Ha fatto come Lukaku!». Con l’Inter

Stasera c’è Cattelan è un programma, un nome ma anche realtà. Il conduttore della trasmissione e tifoso interista, nel corso dell’ospitata a “La volta buona” su Rai 1, racconta un retroscena sul dietrofront della Rodriguez citando Lukaku e il suo inatteso no estivo all’Inter

BELEN LUKAKU – Sale l’attesa per l’inizio di “Stasera c’è Cattelan“, che torna su Rai 2 per la terza edizione a circa un anno dalla prima. Il talk show condotto da Alessandro Cattelan in seconda serata prevede in ogni puntata più di un ospite importanti. Tra questi anche Belen Rodriguez, almeno in teoria. E invece la showgirl argentina alla fine non sarà presente nella prima puntata. Una scelta dettata sicuramente da motivazioni valide ma su cui lo stesso Cattelan ironizza: «Sì, doveva venire Belen. Eravamo tutti d’accordo. Ci eravamo sentiti qualche tempo fa e mi aveva detto: “Poi cantiamo una canzone! Ci divertiamo…” (imita l’accento ispanico-argentino, ndr). E poi non ha più risposto al telefono. Ha fatto come Lukaku». Se ne esce così Cattelan che, da tifoso interista, dimostra di non aver digerito granché il “tradimento” di Romelu Lukaku, adesso in forza alla Roma dell’ex nerazzurro José Mourinho dopo il no al ritorno all’Inter in estate. E lo stesso vale per il no della Rodriguez. Ma chi sarà il Marcus Thuram di “Stasera c’è Cattelan”, adesso?