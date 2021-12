Ceccarini: «L’Inter si muove per il 2022, cerca due colpi di prospettiva»

Il giornalista Ceccarini vede l’Inter già in moto per la prossima stagione, ancor più che per gennaio. Il giornalista, da TuttoMercatoWeb, cita due colpi in prospettiva entrambi dal Sassuolo.

GLI OBIETTIVI – “Anche l’Inter si sta muovendo. I riflettori sono puntati soprattutto per l’anno prossimo. I nerazzurri hanno messo a segno il colpo che era nell’aria da tempo. André Onana arriverà infatti al termine di questa stagione. Il portiere dell’Ajax firmerà un quadriennale. Nei piani nerazzurri ci sono anche un centrocampista e un attaccante, entrambi di prospettiva. I nomi sono quelli di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini