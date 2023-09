Lautaro Martinez ancora dal 1′ col Sassuolo? Un forte rischio

Lautaro Martinez potrebbe giocare nuovamente titolare con l’Inter nella sfida contro il Sassuolo. Simone Inzaghi si prenderebbe a questo punto della stagione un forte rischio.

FORMA – Domenica contro l’Empoli Lautaro Martinez è sembrato un po’ affannato. Più che affannato forse sulle gambe, perché in diverse occasioni è mancato il movimento a liberarsi o l’appoggio per i centrocampisti che solitamente garantisce in maniera egregia. L’argentino non ha mai riposato quest’anno. 6 partite tra campionato e Champions League, 6 presenze tutte da titolare. Lui è l’unico assieme ad Alessandro Bastoni e Yann Sommer sempre inserito tra i primi undici da Simone Inzaghi.

Lautaro Martinez e i problemi in attacco

PROSSIMA – Mercoledì alle ore 20.45 l’Inter ospiterà la sua bestia nera: il Sassuolo. I nero-verdi vengono dalla fantastica vittoria ottenuta ai danni della Juventus per 4-2 e cercano di volare sulle ali dell’entusiasmo. I nerazzurri hanno guadagnato 3 punti dalla trasferta di Empoli, ma hanno accusato un po’ la stanchezza. L’infortunio di Marko Arnautovic mette in allarme il tecnico, che per domani deve scegliere se lasciare Lautaro Martinez in panchina o rischiarlo dal primo minuto. Alexis Sanchez è pronto, ma con Marcus Thuram mancherebbe la prima punta vera e propria. Prima o poi l’argentino dovrà rimanere fuori per rifiatare, se non è questa sarà la prossima con la Salernitana. Intanto il dubbio rimarrà fino alla rifinitura finale.