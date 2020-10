Spolli: “Inter rinforzata molto. Serie A, può essere l’anno dell’Atalanta!”

Antonio Conte Inter-Getafe

Spolli, ex centrocampista tra le altre di Roma, Chievo, Genoa e soprattutto Catania, appende gli scarpini al chiodo. In un’intervista rilasciata a “TuttoMercatoWeb” ha parlato del futuro ma anche del campionato di Serie A facendo riferimento all’Inter.

NUOVA VITA – Spolli dice basta al calcio giocato dopo tanti anni da giocatore del Catania: «Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. È stato difficile decidere di smettere, ma soltanto perché mi ha chiamato il Catania. Da un paio di mesi ero svuotato. Sono felice della scelta che ho preso. Allenatore? No, Poi bisogna testare alcuni ruoli per capire se sei pronto».

IN SERIE A – Spolli dice la sua riguardo il campionato di Serie A e il mercato appena concluso: «Chi si è rinforzata di più? L’Inter. Si è rinforzata molto. E poi la solita Atalanta, da l’impressione di non perderne una: può essere l’anno buono per la Dea».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.