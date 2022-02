Spalletti: «Al momento Inter più brava di tutte ma pensiamo al Venezia»

Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Napoli, ritiene l’Inter la squadra che più di tutte ha fatto bene in campionato meritandosi il primo posto. Poi una considerazione sulla gara di domani

CAMPIONATO − Spalletti ritiene i nerazzurri al momento superiore a tutti: «Credo che l’Inter sia stata brava sinora ad avere più quote degli altri per amministrare il campionato. Poi ci sono anche le altre, ma per ora l’Inter mi sembra sia stata più brava di tutte». Spalletti non vuole distrazioni per la gara di domani col Venezia: «I nostri calciatori lo sanno che la partita più importante è quella di domani. Non è una gara di passaggio verso l’Inter. Domani abbiamo la sfida più tosta e bisogna mettere in campo tutto quello che abbiamo».

Fonte: sscnapoli.it