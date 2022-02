Cruz: «Mi vedrei bene in questa Inter. Barella mi piace tantissimo, motore!»

Intervenuto sulla diretta Twitch dell’Inter in attesa dell’avvio del Derby, Julio Ricardo Cruz ha parlato della squadra di Inzaghi. L’ex attaccante si vedrebbe molto bene in questa rosa e poi elogia Barella

DERBY E SQUADRA − Cruz elogia la squadra di Inzaghi e parla della stracittadina: «Ritengo che con quella maglia mi sarei visto sempre bene, ho vissuto gli anni migliori all’Inter. Simone Inzaghi ha trasformato questa squadra, perdendo una sola gara. Ha continuato il lavoro della società facendo molto bene, la squadra segue la sua voglia di gioco. I risultati parlano, fanno gol tutti. Io mi vedrei subito bene in questa squadra. E’ un derby, tutti parlano e sanno che servirà per la città e la classifica. Il Milan sa che non può perdere e l’Inter continuerà a guidare la classifica. Mi auguro che l’Inter continui così anche stasera, non vorrei dare un risultato. Nicolò Barella mi piace tantissimo per la sua voglia di giocare, lo vedo come un motore della squadra anche se Lautaro Martinez è migliorato tantissimo. Fa gol con la Nazionale e l’Inter, senza dimenticare tutti gli altri giocatori, seguono la voglia del mister».