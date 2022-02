FOTO − Inter-Milan, svelata la maglia per il Derby: spogliatoio pronto

Inter-Milan inizierà alla ore 18:00 ma a San Siro è già tutto pronto. Inter in campo con la maglia nerazzurra da casa. Di seguito la foto dello spogliatoio pubblicata dall’Inter attraverso i propri social

MAGLIA − Tutto pronto nello spogliatoio nerazzurro in vista di Inter-Milan. In occasione del Derby di Milano, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con i colori sociali nerazzurri. Di seguito le foto dallo spogliatoio.

Ci siamo quasi quindi all’avvio del match. Alle 18, si parte con la stracittadina.