Spadafora: “Lega Serie A ha le sue responsabilitÃ ! Organo autonomo”

Spadafora: “Lega Serie A ha le sue responsabilità! Organo autonomo”

Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, nel corso di un’intervista ha chiarito la posizione del Governo in merito alle responsabilità, a detta sua, della Lega Serie A. Di seguito le sue parole riportate da “ANSA”.

RESPONSABILITÀ – Caos in Lega Serie A, Vincenzo Spadafora torna a parlare in merito alle responsabilità dell’organo, che non c’entrano con quelle del Governo: «Il mondo dello sport non faccia ricadere sul governo quelle che sono le proprie responsabilità. In questi giorni non sono stati tutti d’accordo e molti speculano dicendo che sono decisioni del Governo: invece, vorrei ricordare che il mondo dello sport è assolutamente autonomo. Un’ipotesi che la Lega Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato».