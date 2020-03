MalagÃ²: “Juventus-Inter in settimana? Soluzione migliore”

Malagò: “Juventus-Inter in settimana? Soluzione migliore”

Condividi questo articolo

In Lega Serie A regna il caos. Dopo aver rinviato il match cinque match tra cui Juventus-Inter e forse Sampdoria-Hellas Verona (QUI le ultime) le sfide potrebbero giocarsi in settimana. Un commento è arrivato da Malagò

NUOVA DATA? – « Giocare in match rinviati questo fine settimana è la soluzione migliore. C’è la possibilità, ma non aspetta al Comitato Olimpico, e non spetta neanche al Governo. LA Lega Serie A deve capire se nel riposizionare i calendari, in questo caso del Campionato, si possa usare la finestra della prossima settimana. Io non so se questa soluzione andrà in porto, devono valutare loro. A quel punto nessuno può dire che è rinviata questa giornata ma praticamente sarebbe procrastinata di qualche giorno, chiaramente sarà rinviata la Coppa Italia. Non posso permettermi di parlare in nome del Governo, ma sono sicuro che con questa eventuale decisione da parte della Lega Serie A, verrebbe confermata la regolarità del campionato, chiaro che ci deve essere una condivisione delle squadre». Queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò a “Pressing”.