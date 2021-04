Sorrentino – ex portiere del ChievoVerona -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, analizza la situazione Inter dopo l’1-1 di La Spezia, soffermandosi sul lavoro e sul futuro di Conte. E ovviamente non manca un commento sul periodo no di Handanovic

SCUDETTO VICINO – I due 1-1 consecutivi non preoccupano Stefano Sorrentino, che reputa ormai superato il momento difficile: «C’è stato un momento, quando l’Inter è uscita dalla Champions League, che il gruppo si poteva sgretolare e andare incontro a cose non belle. Lì c’è stata la mano dell’allenatore e della società, che gli è stata vicino. Poi la squadra è forte e i risultati gli stanno dando ragione. Questo è un mix di componenti, che fa sì che l’Inter veda avvicinarsi lo scudetto».

RINNOVO CONTE – Sorrentino non ha dubbi su chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter: «Dovesse vincere lo scudetto, Antonio Conte si siederà a tavolino per discutere il suo futuro. Vediamo cosa si aspetta dalla società per rinforzare ancora di più la squadra, per vincere ancora! Non si può fermare a una stagione. Secondo me Conte rimane. Vince lo scudetto e programmeranno la prossima stagione con il rinnovo».

HANDANOVIC STANCO – Infine, Sorrentino commenta i recenti errori di Samir Handanovic: «Stagione un po’ maledetta, fatta di alti e bassi. Non è l’Handanovic che conosciamo noi. L’ho difeso tante volte, probabilmente sta patendo il fatto di giocare sempre. Gli anni passano e magari c’era bisogno di farlo rifiatare durante la stagione, perché gioca parecchie partite (tutte, ndr)».