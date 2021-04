Zhang in arrivo a Milano, Conte ora pretende chiarezza sui piani dell’Inter

Zhang è chiamato a tanti impegni una volta fatto rientro ufficiale alla base nerazzurra. Come ripreso da “Sky Sport”, il volo Nanchino-Milano è in programma. E sarà soddisfatto Conte, che avrà molto da discutere con il numero uno dell’Inter

PUNTO DELLA SITUAZIONE – Il ritorno di Steven Zhang a Milano – a quanto pare – è imminente. Finalmente, verrebbe da dire. Avverrà la settimana prossima. Non è ancora noto il giorno, ma le date buone sono quelle in mezzo agli impegni contro Hellas Verona e Crotone. Da capire anche come ha deciso di risolvere la situazione finanziare dell’Inter, ancora in bilico tra la cessione delle quote di minoranza a favore di nuovo partner e il prestito-ponte. Serve chiarezza societaria, quella invocata ufficialmente da Antonio Conte al termine di Spezia-Inter (vedi dichiarazioni). E di certo non sarà l’unico discorso che dovrà affrontare il Presidente Zhang nei prossimi giorni. A completamento della situazione, qualche discorso dovrà essere affrontato anche con l’AD Sport Beppe Marotta (vedi focus).