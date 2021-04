Marotta rimette tutto a posto da solo: priorità all’Inter, per il resto c’è tempo

Marotta si è preso l’Inter definitivamente ma questo non deve sorprendere. Nel finale di stagione potrebbe succedere qualsiasi cosa in casa nerazzurra, intanto è l’AD Sport a tracciare le linee guida in solitaria. E le priorità

UN UOMO AL COMANDO – La partita di La Spezia, soprattutto dopo il beffardo pareggio, ha fatto perdere di vista la vera notizia extra-campo della giornata di ieri. Non il fallimento del progetto Super League, bensì la presa di posizione di Beppe Marotta sull’argomento. E nello specifico, sulla situazione dell’Inter, nel limbo tra ciò che vorrebbe fare la proprietà Suning da Nanchino e quello che sta facendo il Club a Milano. Le parole di Marotta poco prima dell’inizio di Spezia-Inter (vedi dichiarazioni) ufficializzano il modello a due teste dell’Inter odierna. La notizia più importante, però, è la convinzione dell’AD Sport nerazzurro di poter portare avanti la sua area di competenza. Anche da solo. A tal punto da rimettere il mandato nel ruolo di Consigliere Federale per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, lasciando alla FIGC la decisione di accettare o meno le sue dimissioni. Priorità all’Inter, poi ci sarà tempo per definire meglio tutte le cose. Tornando a parlare direttamente con la proprietà Suning, sicuramente.