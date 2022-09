Sorrentino: «Handanovic e Onana, gerarchie importanti. Colpevole…»

Da ex portiere, Stefano Sorrentino non ha potuto fare a meno di commentare la scelta di Simone Inzaghi di cambiare Samir Handanovic con André Onana. Nel prepartita di Inter-Bayern Monaco su Sport Mediaset, Sorrentino si è soffermato sulle gerarchie in casa nerazzurra.

GERARCHIE – Il commento – da ex portiere – di Stefano Sorrentino: «Io non amo l’alternanza dei portieri. Devono esserci gerarchie chiare e decise. Il problema è che Handanovic, nell’ultimo anno, è stato etichettato come il colpevole delle sconfitte. L’arrivo di Onana era già stato visto come l’arrivo di un nuovo portiere. Ci sta che il portiere possa prendere dei gol, così come potesse fare meglio in altre occasioni. Ma di certo è un azzardo. Avrei dato fiducia ancora ad Handanovic dopo un derby perso male».