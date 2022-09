Cambiasso: «Inter, Onana non è qui come riserva! Inzaghi vuole una cosa»

L’Inter stasera affronta il Bayern Monaco nella prima giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le formazioni ufficiali). Cambiasso analizza le decisioni di Inzaghi che ha escluso Handanovic e Barella dall’undici iniziale. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

TRANSIZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi stasera scende in campo contro il Bayern Monaco con una formazione iniziale profondamente diversa rispetto a quella canonica. Esteban Cambiasso parte proprio dall’assenza di Samir Handanovic tra i pali: «Credo che Onana non sia venuto per fare la riserva di Handanovic, era nell’aria questa transizione. C’era da capire il quando e oggi la situazione ha fatto sì che Inzaghi scegliesse Onana. È vero che ci sono degli automatismi ma è anche vero che nelle ultime partite non erano automatismi così chiari. Chiaro che qualsiasi cosa fai a questo livello sbagli, questo fa capire ancora di più la difficoltà che ha un allenatore nelle scelte. Il cambio di portiere fa sempre rumore, sui difensori aveva più o meno cambiato sempre».

PAGATO DAZIO – L’Inter in mezzo non avrà nemmeno Nicolò Barella. Cambiasso interpreta questa scelta: «Quello che magari sorprende di più è che Barella nelle grandi partite è stato escluso solo per un’espulsione. Probabilmente Barella è un giocatore che fisicamente spende tantissimo e magari quando non è al massimo risente tanto, perché vuole fare tutte le cose che normalmente fa. Non si sa gestire in un momento di difficoltà e quindi paga. Credo che oggi quello che vuole Inzaghi è meno corsa e più palleggio».

PASSATO RECENTE – L’Inter secondo Cambiasso deve far leva sul passato recente: «Il fatto di non aver vinto il campionato ti ha messo in una situazione di sorteggio negativa, tutto il contrario di quello che è successo al Milan. Sicuramente trova avversari difficili ma che rispettano l’Inter per ciò che fatto nel passato recente. E il passato recente dice che l’Inter ha passato il girone uscendo con il Liverpool ma vincendo ad Anfield».