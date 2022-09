Altobelli: «Handanovic, troppe critiche. Per Onana momento sbagliato»

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli ha fatto il punto sulle scelte di Simone Inzaghi negli studi di Mediaset, nel prepartita di Inter-Bayern Monaco. Focus soprattutto sulla decisione del tecnico di sostituire Samir Handanovic con André Onana

CAMBIAMENTO – Alessandro Altobelli ha commentato così le scelte di Simone Inzaghi: «È stata una settimana difficile per Handanovic, dopo il derby ha ricevuto troppe critiche. Per me è sempre un buon portiere. Magari capita che in un campionato la forma non sia sempre della migliore, ma come portiere c’è. È un momento sbagliato per cambiare. Quella di stasera è una partita importante. Se Onana dovesse fare una partita non perfetta, in quel momento hai bruciato due portieri. Non bisognava correre rischi».

GARA COMBATTUTA – Altobelli non ha parlato soltanto di Handanovic e Onana. Ma anche della gara di questa sera: «Penso che l’Inter sia in grado di combattere contro questo Bayern Monaco, una squadra diversa dall’anno scorso. In Champions League deve cercare di dare molto di più rispetto a quanto fatto in campionato fin qui».