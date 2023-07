Sommer, l’ag. Grigoletto: «Ottimo per l’Inter! Occhio ad Aliseda»

Sommer è il profilo numero uno per sostituire Onana all’Inter. Lo svizzero potrebbe arrivare presto. Ne parla l’agente Alessandro Grigoletto. Poi commenta il nome di Aliseda

OTTIMA SOLUZIONE − Grigoletto su Sommer: «Sommer, non sarà mai né Onana, né Samir Handanovic… però è Sommer! Un bravo portiere fra i pali, un ottimo elemento nella costruzione dal basso e molto attento sulla risalita degli avversari. Un’ottima soluzione per affiancare un giovane, anche, ma credo che potrebbe essere protagonista all’Inter, qualora arrivasse». Le sue parole a Sportitalia.com.

NOME ARGENTINO − Poi Grigoletto si esprime sul talento Aliseda: «Giocare nell’Inter non è facile per nessuno, San Siro mette paura a chiunque, non vorrei dunque che fosse un po’ presto. Penso per esempio a Bellanova: un giocatore molto interessante, con esperienza in serie A, che è arrivato all’Inter con ottime referenze per poi giocare molto poco. Non vorrei che la stessa cosa possa succedere anche ad Aliseda. Dipendesse da me, prenderei il giocatore, gli farei provare la Serie A in un altro club e poi lo riporterei a casa in un prossimo futuro. Vedi Dimarco».