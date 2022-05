Serie A, premiazione extra per Inter o Milan al Comune di Milano

Domenica si assegnerà la Serie A e una fra Inter e Milan diventerà campione. Il giorno dopo già prevista una cerimonia al Comune di Milano, definita dal sindaco Sala. Lo fa sapere Sky Sport.

APPUNTAMENTO EXTRA – La squadra che vincerà la Serie A, ossia Inter o Milan, lunedì alle 17 sarà ricevuta al Comune di Milano dal sindaco, Giuseppe Sala. Lo annuncia Sky Sport, dando il programma per la formazione che diventerà campione. Questo si aggiunge alla premiazione che sarà effettuata in campo, a Reggio Emilia o al Meazza in base all’esito dell’ultima giornata. L’augurio è che tutto ciò possa capitare a chi ora insegue a -2…