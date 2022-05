Sanchez, permanenza all’Inter in bilico? La posizione in attacco – Sky

Sanchez non è in scadenza di contratto: è in vigore fino al 30 giugno 2023. Tuttavia, secondo Sky Sport, il restyling in attacco potrebbe toccare anche il cileno.

LA POSIZIONE – L’Inter farà un acquisto in attacco nella prossima sessione di calciomercato. Lo segnala Andrea Paventi, intervenuto in collegamento con Campo Aperto su Sky Sport 24. Questo apre alla partenza di un giocatore, con Edin Dzeko sicuro della permanenza. C’è invece da valutare Alexis Sanchez, che ha ancora un anno di contratto residuo. Per il cileno si valuterà se dovrà essere lui a fare spazio a un altro attaccante. Previste novità a breve, intanto Sanchez è in bilico.