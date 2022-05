Dybala-Inter, una data per il tentativo. Fra i piazzabili anche un rientrante – Sky

Dybala all’Inter resta una possibilità concreta, visto che fra quaranta giorni lascerà la Juventus a parametro zero. In collegamento da San Siro per Sky Sport 24, il giornalista Paventi spiega come si può arrivare all’argentino e un attaccante che può essere sacrificato.

CONTI DA QUADRARE – Prima di prendere Paulo Dybala c’è da sistemare il bilancio dell’Inter. Per questo Andrea Paventi fa notare come possano arrivare altri movimenti oltre ad Alexis Sanchez (vedi articolo): «La necessità è incassare. Ci sono operazioni da fare, poi se sarà una alta o due medie vedremo. Dybala interessa non solo all’Inter, se a giugno non avrà trovata squadra un tentativo lo farà per capire che margini ci sono. Però davanti bisognerà liberare uno spazio: non possono rimanere tutti i protagonisti di questa stagione. Bisogna capire anche cosa succederà con Andrea Pinamonti, vista la stagione che ha fatto».