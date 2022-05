Inter, più di 70mila a San Siro con la Sampdoria! Perisic, club farà di tutto

L’Inter si appresta a sfidare la Sampdoria nell’ultima partita stagionale che potrebbe valere uno scudetto qualora arrivasse la vittoria con i blucerchiati in concomitanza con la sconfitta del Milan a Reggio Emilia. Andrea Paventi sottolinea come San Siro sia pronto a spingere la squadra di Inzaghi. Poi individua tre protagonisti su tutti

PROTAGONISTI – L’Inter tenterà l’ultimo assalto allo scudetto domenica alle ore 18.00 con la Sampdoria sperando nella sconfitta del Milan sul campo del Sassuolo. Intanto San Siro si prepara a spingere i nerazzurri nell’ultimo impegno stagionale: «Stadio sold-out, 74mila spettatori per Inter-Sampdoria. Ci sono dei protagonisti importanti come chi ha riportato la squadra agli ottavi di Champions League con i suoi gol, vale a dire Dzeko. Ma ce ne sono altri: magari Sanchez non ha giocato molto in stagione ma ha inciso, fatto assist e gol pesanti, tra cui quello con la Juventus in Supercoppa. E poi Perisic, colui chiamato a decidere sul suo futuro: sei assist da marzo ad oggi non li ha fatti nessuno e anche gol pesanti con Udinese e Juventus. Il croato è una certezza e l’Inter farà di tutto per trattenerlo», così Andrea Paventi su Sky Sport 24.