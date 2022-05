Germania, no Nations League per Gosens. Flick: «Ho chiarito cosa voglio»

La Germania a giugno sarà impegnata nella fase a gironi della UEFA Nations League dove sfiderà Italia, Inghilterra e Ungheria. Il Commissario Tecnico tedesco, Flick, ha escluso l’interista Robin Gosens spiegando anche i motivi

ESCLUSO – La Germania a giugno affronterà la fase a gironi della UEFA Nations League sfidano l’Italia, l’Inghilterra e l’Ungheria. Il Commissario Tecnico tedesco, Hans-Dieter Flick, ha diramato la lista dei 26 convocati dove non figura il nome di Robin Gosens, arrivato all’Inter a gennaio dall’Atalanta. L’esterno nerazzurro ha finora trovato poco spazio complici le prestazioni impressionanti di Ivan Perisic ma qualora il croato dovesse lasciare l’Inter sarebbe lui a prenderne il posto.

SCARSO IMPIEGO – Per ora Gosens paga lo scarso impiego e il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo con la mancata convocazione che mette a rischio anche il Mondiale in Qatar. Flick tiene comunque uno spiraglio aperto: «Non so se questi (esclusi, ndr) sono casi difficili, cerco sempre di essere trasparente. Devo anche dire molto chiaramente: questa non è la rosa finale per la Coppa del Mondo. La porta è aperta. Ognuno ha la possibilità di giocare a modo suo. Capisco chiunque sia deluso. Abbiamo chiarito ai giocatori cosa ci aspettiamo: che sviluppino allenamento e ritmo partita».