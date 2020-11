Serie A, Giudice Sportivo 6ª giornata: Caprari, squalifica multipla

Sesta giornata di Serie A che si è conclusa ieri e oggi è la volta dei provvedimenti del Giudice Sportivo. Caprari, espulso in Verona-Benevento, riceve una squalifica più lunga del solito.



I PROVVEDIMENTI – Gianluca Caprari, attaccante del Benevento, salterà le prossime due giornate. il Giudice Sportivo lo ha squalificato dopo l’espulsione ieri al 72′ del match perso 3-1 contro il Verona, per aver insultato gli arbitri rivolgendosi al quarto uomo dopo l’episodio del rigore richiesto dai sanniti e non concesso. Solo una partita per Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, espulso per un duro intervento su Edin Dzeko domenica nel finale della partita contro la Roma. Tutto tranquillo per Atalanta-Inter: non ci saranno né diffidati né squalificati. Antonio Conte, contro il Parma, ha ricevuto la sua seconda ammonizione in questo campionato. C’è anche il secondo diffidato: si tratta di Pasquale Schiattarella, anche lui del Benevento, arrivato a quota quattro cartellini gialli in sei partite così come Lorenzo Tonelli della Sampdoria (lui già dalla scorsa giornata). Questi i provvedimenti integrali dopo la sesta giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 6ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Gianluca Caprari (Benevento)

Una giornata: Lucas Martinez Quarta (Fiorentina)

DIFFIDATI 6ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Pasquale Schiattarella (Benevento)