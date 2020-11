Real Madrid-Inter, pochi dubbi per Zidane. Tridente confermato – SM

Sergio Ramos Barcellona-Real Madrid

Real Madrid-Inter si avvicina. Zidane ha pochi dubbi di formazione. Si va verso la conferma del tridente formato da Hazard, Benzema e Asensio. Le ultime sulla probabile formazione da “SportMediaset”

IN CAMPO – Real Madrid-Inter si avvicina. Zinedine Zidane non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Il tecnico dei blancos è pronto a varare il 4-3-3: in porta Courtois. In difesa, Lucas Vasquez a destra con il ballottaggio tra Mendy e Marcelo per il ruolo di terzino sinistro, con Varane e Sergio Ramos al centro. A centrocampo altro ballottaggio: Valverde favorito su Modric per il ruolo di mezzala al fianco di Casemiro e Kroos. In attacco pronto il tridente “pesante”: Hazard ed Asensio sugli esterni con Benzema al centro.