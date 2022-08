Serie A, Giudice Sportivo 2ª giornata: mini stangata Perez, più 2 squalificati

Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alla seconda giornata di Serie A. Inter non coinvolta nei provvedimenti. Tre gli squalificati, mini stangata per Perez dell’Udinese

PROVVEDIMENTI − Multa all’Atalanta di cinque mila euro. Il Giudice Sportivo ha punito la società orobica a causa del comportamento dei suoi tifosi durante la gara tra Atalanta e Milan per un coro becero nei confronti di un giocatore avversario.

SERIE A − SQUALIFICATI SECONDA GIORNATA GIORNATA

Due giornate: Perez (Udinese) Una giornata: Luperto (Empoli), Orsolini (Bologna)