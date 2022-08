Acerbi o Chalobah, il cerchio si stringe: Inter valuta. Una sensazione − Sky

Inter tra Acerbi e Chalobah. Uno dei due diventerà presto il prossimo difensore a disposizione di mister Simone Inzaghi. Si tratta di due tipologie di giocatori nettamente diversi

BAGARRE − Alessandro Sugoni di Sky Sport fa il punto sulla situazione: «Francesco Acerbi è un giocatore ai margini della Lazio, in uscita. I biancocelesti concederebbero il prestito con diritto di riscatto. L’Inter sta facendo le sue ultime valutazioni. Soprattutto su Trevoh Chalobah e da capire se il Chelsea aprirà sulla formula. Inzaghi conosce Acerbi. Sono due tipologie di giocatori diversi, vedremo su quale dei due si orienterà il club. La sensazione è che l’Inter voglia prendersi tutto il tempo per decidere, non ha fretta».