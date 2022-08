Barzaghi: «Lazio-Inter mai banale, solo Spalletti ha vinto! Uno ai box»

Lazio-Inter in programma venerdì alle 20.45. Primo big match per i nerazzurri che dopo le vittorie contro Lecce e Spezia sfideranno la squadra di Sarri. Barzaghi ripercorre le ultime sfide all’Olimpico con il solo Spalletti a dare il sorriso alla Beneamata. Un solo out per Inzaghi

MAI BANALE − Primo vero test per l’Inter contro la Lazio, Matteo Barzaghi commenta l’imminente incontro e le condizioni in casa nerazzurra: «Lazio-Inter mai banale, molto particolare e difficile per l’Inter negli ultimi anni. Sia lo scorso anno che l’anno precedente e con Antonio Conte al primo anno l’Inter ha avuto difficoltà a Roma anche con diverse tensioni. Solo Luciano Spalletti è riuscito a sbancare l’Olimpico. Inzaghi gioca contro il suo passato. Oggi tutti a disposizione tranne Henrikh Mkhitaryan. L’Inter arriva forte grazie alla vittoria contro lo Spezia, in ottime condizioni tutto il reparto offensivo». Le sue parole in collegamento su Sky Sport.