Serie A, Giudice Sportivo 18ª giornata: 4 squalificati, 1 per Inter-Empoli

Pochi squalificati dopo la diciottesima giornata, ma uno di questi è per Inter-Empoli di lunedì prossimo (vedi articolo). Da ricordare che tutte le sanzioni per la Supercoppa Italiana di domani avranno valore per la Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI DICIOTTESIMA GIORNATA

Una giornata: Teun Koopmeiners (Atalanta), Razvan Marin (Empoli), Dodò (Fiorentina), Dimitrios Nikolaou (Spezia)

DIFFIDATI DICIOTTESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Jhon Lucumì (Bologna), David Okereke, Charles Pickel (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Igor (Fiorentina), Nicolò Casale, Danilo Cataldi (Lazio), Ismael Bennacer (Milan), Chris Smalling (Roma), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Rogério (Sassuolo), Walace (Udinese), Pawel Dawidowicz (Verona)