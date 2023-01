Empoli, contro l’Inter un giocatore fuori per squalifica dopo la Sampdoria

L’Empoli stasera ha battuto 1-0 la Sampdoria nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A (vedi articolo). I toscani lunedì prossimo affronteranno l’Inter e lo dovranno fare senza un giocatore squalificato.

STOP OBBLIGATO – L’Empoli lunedì prossimo dovrà affrontare l’Inter al Meazza senza Razvan Marin. Il centrocampista rumeno, che al 55′ ha servito l’assist da corner per il gol partita di Tyronne Ebuehi, ha ricevuto al 71′ la sua quinta ammonizione in questa Serie A. Era diffidato, perciò domani arriverà la squalifica dal Giudice Sportivo. Per Inter-Empoli da ricordare che i nerazzurri avranno eventuali sanzioni dalla Supercoppa Italiana da scontare proprio nella partita di campionato.