Serafini: «Per 70′ dominio Inter indiscutibile. Cambi? Qualcosa non torna»

Serafini commenta il ribaltone nel derby Inter-Milan di sabato, trovando qualcosa di particolare sui cambi di entrambe le squadre. Da Sportitalia il giornalista ricorda come anche all’andata i rossoneri fecero meglio coi subentri a gara in corso.

ANALISI SU TUTTO – Luca Serafini torna sul derby di sabato: «Le partite durano novanta minuti. In realtà nel primo tempo c’è stato un dominio e una supremazia dell’Inter indiscutibile, ma già nel primo quarto d’ora della ripresa c’era stato un cambio di inerzia del Milan. Ha provato ad affacciarsi nella metà campo e questa cosa dei cambi è una contraddizione. Se è vero che l’Inter ha una rosa molto superiore tre cambi ribaltano la gara e qualcosa non torna. Al Milan mancano sempre tre-quattro giocatori, anche all’andata è stato così coi cambi che svoltano e il Milan che sfiora la vittoria negli ultimi minuti. Il Milan ha una grande capacità, con Stefano Pioli che anche nelle situazioni difficili non si arrende mai. La lotta scudetto aritmeticamente è apertissima, continuo a pensare che il Napoli sia una corazzata».