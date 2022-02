Vieri: «Inter perfetta per un tempo, poi sono entrati molli. Gestione strana!»

Dalla Bobo Tv su Twitch, Christian Vieri, ha analizzato la partita tra Inter e Milan di sabato. Secondo l’ex attaccante, la squadra di Inzaghi non ha avuto lo stesso atteggiamento tra primo e secondo tempo

DUE PARTITE − Vieri commenta il Derby di Milano: «Grandissima Inter, a fine primo tempo doveva finire con 3-4 gol di scarto. Si vedeva che era troppo più forte, primo tempo perfetto. Nella ripresa, sono stati strani, volevano gestire la partita. Non hanno mai tirato in porta, erano più molli mentre il Milan è entrato con più foga e carica. Giroud fino ai gol non aveva toccato palla, non me l’aspettavo la gestione così molle dei nerazzurri. Due partite completamente diverse tra primo e secondo tempo, bravo il Milan a non mollare».