Per Stankovic finisce la lunga striscia di imbattibilità: il Volendam si ferma

Stankovic, in prestito dall’Inter al Volendam, ha visto interrompersi stasera la striscia di imbattibilità. Il portiere ha subito gol e la capolista dell’Eerste Divisie non è andata oltre l’1-1 in casa del Roda.

STRISCIA FERMATA – Si ferma a 421′ il periodo senza gol per Filip Stankovic al Volendam. Il portiere serbo, figlio d’arte e di proprietà dell’Inter, ha retto fino al 66′ della partita di stasera in casa del Roda. Poi ci ha pensato Dylan Vente a pareggiare per i padroni di casa, fissando il definitivo 1-1. Il Volendam di Wim Jonk, con l’altro prestito nerazzurro Gaetano Oristanio titolare (sostituito al 62′ da Francesco Antonucci), era andato in vantaggio con Achraf Douiri all’8′. Sono ora cinque i punti di vantaggio sull’Emmen secondo, ma quest’ultima ha una gara in meno.