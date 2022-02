Cassano: «L’Inter poteva vincere 7-0. Il Milan non ha fatto niente, assurdo»

Antonio Cassano, sulla Bobo Tv, ha commentato la gara tra Inter e Milan persa dai nerazzurri. L’ex giocatore non ha dubbi sullo strapotere espresso dalla squadra di Inzaghi

STRAPOTERE − Cassano non ha dubbi: «L’Inter poteva vincere 7-0 dall’inizio alla fine. Il Milan ha segnato con la ciabattata di Giroud e la papera di Handanovic. L’Inter anche nel secondo tempo ha avuto delle ripartenze, nella ripresa non ha tirato ma nemmeno il Milan. Io avevo la convinzione che il Milan non tirasse mai in porta. Primo tempo Milan stritolato, poi fino al 70′ l’Inter la gestiva come gli pareva. L’Inter decideva lei, abbassare o alzare il ritmo, meritava lei. Il Milan non ha fatto niente, Messias e Diaz non l’hanno presa mai. Non sanno nemmeno loro come hanno vinto, perché i cambi di Pioli meglio di quelli di Inzaghi? Il Milan si è trovata ad essere protagonista senza sapere il perché e il per come. Assurdo».