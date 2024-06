Agresti: «Lautaro Martinez? No scelta d’amore, ci sono due motivi»

Agresti ha parlato della scelta di Lautaro Martinez di rimanere all’Inter. Il giornalista spiega le motivazioni che hanno convinto il Toro a rinnovare.

LEGAME AFFETTIVO − Stefano Agresti sulla scelta del capitano nerazzurro: «Dopo Lautaro Martinez, toccherà a Barella e Inzaghi. Oaktree vuole continuare così: ossia rendere la squadra sempre più competitiva. Non faranno follie e hanno messo un tetto molto alto all’ingaggio di Lautaro Martinez. Lui non ha tirato troppo la corda, voleva 12, ma alla fine si accontenta, si fa per dire, di 9 più bonus. Preferisce rimanere in una città e in una squadra dov’è il protagonista indiscusso anziché andare in un altro club dove dovrebbe ricominciare tutto daccapo. Parlare di scelta d’amore è francamente imbarazzante, ma c’è un legame affettivo sincero dell’argentino verso l’Inter. Ha preferito rimanere dov’è il protagonista e anche il capitano».