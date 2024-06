Inter, in vacanza solamente in 5: il resto tra Europa e America − CdS

L’Inter ha finito la sua stagione, ma la stragrande maggioranza dei suoi giocatori ancora no. In tanti sono volati con le proprie nazionali, eccetto cinque.

FERIE − Una stagione trionfante, bella, ma anche faticosa che ancora non è terminata per diversi giocatori dell’Inter. Solamente in cinque, riferisce il Corriere dello Sport, potranno garantirsi qualche settimana in più di vacanze: Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Acerbi e Taremi. Quest’ultimo, ufficialmente nerazzurro dal primo di luglio, ma nella sostanza già da febbraio, a gennaio ha disputato la Coppa d’Asia arrivando fino alle semifinali col suo Iran. Quanto ad Acerbi, la sua estate è cambiata: da titolare nell’Italia di Spalletti ad Euro 2024 a sotto i ferri il passo è breve. Infatti, il difensore dovrà operarsi per pubalgia saltando la kermesse continentale.

Solo cinque dell’Inter in vacanza: c’è uno stakanovista

ESTATE PIENA − Chi si è meritato le ferie è sicuramente Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, tra i più impiegati da Simone Inzaghi, ha smesso con l’Armenia un paio di anni fa. Dunque, per lui meritate vacanze dopo una stagione da 46 partite, 3526′ giocatori, due gol e 11 assist. Insomma, buone ferie Micki. Quanto a Bisseck e Carlos Augusto, entrambi non sono stati convocati rispettivamente da Germania e Brasile per Euro 2024 e Copa America. Ben 16 invece i nerazzurri impegnati in estate: Pavard, Thuram (Francia), Dumfries, de Vrij (Olanda), Arnautovic (Austria), Sommer (Svizzera), Asllani (Albania), Calhanoglu (Turchia), Barella, Darmian, Frattesi, Bastoni, Dimarco (Italia), Lautaro Martinez (Argentina), Buchanan (Canada) e Sanchez (Cile).

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.