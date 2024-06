L’Inter guarda al futuro: da delineare la strategia di mercato – TS

La nuova Inter di Oaktree è pronta a iniziare la sua nuova era: c’è prima da archiviare il lato societario, poi con Simone Inzaghi – spiega Tuttosport – si scenderà in campo per rafforzare l’Inter dello scudetto.

LINEA – L’Inter di Oaktree è pronta a definire le linee per la nuova stagione. Prima delle vacanze – scrive Tuttosport – Simone Inzaghi si rivedrà con Beppe Marotta, Piero Ausilio e Baccin per delineare la strategia del prossimo mercato. Per quanto riguarda l’assenza di Acerbi, che si opererà lunedì, l’Inter ha acceso le spie sullo status dei due centrali. Con De Vrij under30, è l’occasione di ringiovanire la rosa e la retroguardia. I nerazzurri nel frattempo hanno ingaggiato a zero sia Piotr Zielinski che Mehdi Taremi. Adesso l’attenzione si sposta in porta, con l’Inter che vuole affiancare a Sommer un’alternativa di livello. In cima alla lista resta Bento dell’Athletico Paranaense. Il suo cartellino si aggira sui 20 milioni ma rischia di lievitare a causa di qualche asta con qualche club europeo. I nerazzurri hanno ottenuto comunque il suo “sì”. Come piano B invece, piace Martinez del Genoa. Il portiere del Grifone resta al momento secondo in linea di successione.

Inter, non solo CdA. C’è un mercato da fare

SOGNO – Inzaghi, con il sogno di Albert Gudmundsson in avanti insieme ai noti Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e Arnautovic, chiederà sicuramente un difensore centrale. L’idea principale è quella che porta ad Alessandro Buongiorno, ma i 45 milioni richiesti da Cairo potrebbero far vacillare le cose. Proprio per questo Marotta ha già cerchiato in rosso due candidati che potrebbero adattarsi al lavoro di Simone Inzaghi. Le opzioni valutate portano a Schuurs, compagno di squadra di Buongiorno al Torino, e di Bijol dell’Udinese.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini – Simone Togna