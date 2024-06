Acerbi mette l’Inter al bivio: cosa serve in difesa e quali nomi valutare

Acerbi ha raggiunto l’apice della sua carriera con lo Scudetto della Seconda Stella da protagonista ma rischia di retrocedere piano piano nelle gerarchie dell’Inter. La società nerazzurra inizia a guardarsi intorno per soddisfare le richieste di Inzaghi nel reparto arretrato

MILANO – Lo stop di Francesco Acerbi a ridosso dell’inizio di UEFA EURO 2024 non è una buona notizia. Non lo è per la Nazionale Italiana del CT Luciano Spalletti, che volerà in Germania senza il suo calciatore più esperto. Ruolo adesso ricoperto dal compagno di squadra Matteo Darmian, che avrebbe fatto volentieri a meno di questo “titolo”. La notizia non è buona nemmeno per l’Inter, costretta da subito a programmare il suo futuro considerando la situazione Acerbi. Il 36enne di Vizzolo Predabissi (MI) è un punto fermo della squadra nerazzurra ma non più dare le stesse garanzie dell’ultimo biennio. E non si scopre nulla di nuovo. Come si muoverà l’Inter sul mercato per by-passare i problemi di Acerbi in stagione? Facciamo il punto della situazione.

DOPPIO RUOLO – Innanzittutto bisogna sottolineare il ruolo di Acerbi nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, che è il suo più grande estimatore. Il classe ’88 italiano è il perno centrale della difesa a tre ma anche l’alternativa nel ruolo di braccetto sinistra. In pratica il ruolo di difensore centrale mancino valorizza la presenza di Acerbi nella rosa nerazzurra. Titolare in mezzo con Stefan de Vrij a fargli da vice, riserva sul centro-sinistro con Alessandro Bastoni prima scelta. Andare a trovare un profilo con queste caratteristiche sul mercato non è semplice. La soluzione interna è “retrocedere” ufficialmente Carlos Augusto in difesa, ma da vice-Bastoni, per fare spazio a un esterno in più a centrocampo (destro o sinistro?). Mancherebbe comunque un centrale puro per evitare di lasciare solo de Vrij in caso di assenza di Acerbi. Pertanto, forse è meglio cercare un altro jolly mancino. A meno che non si voglia “rimpiazzare” da subito anche l’olandese de Vrij con il connazionale classe ’99 Perr Schuurs (Torino) o il pari età sloveno Jaka Bijol (Udinese). Difficile.

Acerbi infortunato, Inter in cerca di difensore: tutti i profili da monitorare

PARAMETRO ZERO – L’Inter difficilmente farà follie in difesa ma Inzaghi chiede un innesto per completare il reparto. A prescindere da Acerbi. E nel ruolo di centrale mancino la prima scelta sarebbe il classe ’95 spagnolo Mario Hermoso (Atletico Madrid) a parametro zero. La Serie A lo corteggia da tempo ma anche la Premier League. Meno affidabile il classe ’98 inglese Lloyd Kelly (Bournemouth), che è l’altro potenziale colpo a titolo gratuito. Sarebbe una scommessa fin troppo azzardosa. Decisamente passato di moda il classe ’90 spagnolo Marcos Alonso (Barcellona), che non può rimpiazzare tatticamente Acerbi. Treno passato. Infine, il classe 2001 argentino Nicolas Valentini (Boca Juniors), che si libererà a fine anno salvo cessione in estate. Investimento in prospettiva ma Inzaghi vuole garanzie in assenza di Acerbi. Un acquisto oneroso?

EREDE ITALIANO – Riportando lo sguardo in Serie A, i nomi dei potenziali eredi di Acerbi non mancano. In cima alla lista c’è il classe ’99 Alessandro Buongiorno (Torino), che ha la maglia granata cucita addosso ma per l’Inter farebbe un’eccezione. Costosissimo, vero. Segue a ruota il classe 2002 Riccardo Calafiori (Bologna), che quasi sicuramente cambierà maglia in estate ma sarà a strisce bianconere. Il suo sostituto in rossoblù potrebbe essere il classe 2001 Andrea Carboni (Monza), che ha le caratteristiche da centrale mancino da sviluppare nella difesa a tre. Un potenziale Acerbi ancora troppo acerbo per l’Inter, però. Chiude il pacchetto il classe 2002 Lorenzo Pirola (Salernitana), già prodotto del vivaio nerazzurro. Il ritorno a casa utile per le liste e non solo. Chi andrà a completare la difesa dell’Inter? Un altro Acerbi, adesso, è necessario.