Dumfries spina per l’Inter, necessario un vertice! Due scenari − CdS

Denzel Dumfries e l’Inter sono ancora parecchi distanti dal rinnovare ancora il loro matrimonio. Tra club ed entourage serve un incontro per chiarire la situazione.

DISTANZA − La situazione di Denzel Dumfries è diversa rispetto a quella di altre interisti. Se Lautaro Martinez ha fatto un grande passo per andare in contro alla società, mentre Barella e Inzaghi sono ormai prossimi al rinnovo, l’olandese invece rimane ad oggi l’unica vera spina in casa nerazzurra. Infatti, la distanza col suo entourage è aperta e presto servirà un vertice per fare chiarezza e capire meglio il futuro del laterale destro. Dumfries al momento è in ritiro con l’Olanda, che lo ha ufficialmente convocato per i prossimi Europei in Germania.

Dumfries e Inter distanti: il club traccia la linea

SCENARI − Sono due praticamente gli scenari del club nerazzurro in merito alla posizione di Dumfries: o rinnova oppure dovrà lasciare il club. L’Inter vorrebbe evitare un Milan Skriniar bis. L’olandese ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e quindi c’è il rischio di una eventuale partenza a parametro zero. L’incontro con gli agenti di Dumfries servirà proprio a questo. Ovvero a capire se c’è margine di lavoro oppure no. In caso di esito negativo, allora l’esterno sarà messo sul mercato cercando di monetizzare il più possibile trovando immediatamente dopo un sostituto.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia