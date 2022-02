Inter-Roma, Mourinho niente turnover: solo due cambi in formazione

Inter-Roma si giocherà domani alle ore 21. Mourinho, come noto ormai da tre mesi e mezzo, non fa turnover e questo significa che la formazione per la Coppa Italia sarà simile a quella tipo.

NIENTE CAMBI – Per Inter-Roma nessuno pensi a stravolgimenti di formazione da parte di José Mourinho. Il tecnico portoghese, alla sua prima da ex al Meazza, dall’umiliante 6-1 in Europa Conference League col Bodo/Glimt non fa più turnover: giocano praticamente sempre i migliori, a prescindere dall’avversario. Ecco dunque che nemmeno domani, per il quarto di finale di Coppa Italia, ci sarà una Roma “alternativa”. Anzi: rispetto al Genoa sabato pomeriggio dovrebbero essere nove i confermati su undici. Quali cambi? Jordan Veretout di ritorno al posto di Bryan Cristante, col francese che cerca il rilancio, e Matias Vina sulla sinistra per Ainsley Maitland-Niles. L’inglese è uno degli acquisti di gennaio, può giocare anche sulla fascia destra a gara in corso.

GLI STESSI – La Roma sfiderà l’Inter con un ex che in nerazzurro non ha mai giocato con la prima squadra: Nicolò Zaniolo. Sicura la sua presenza da titolare, visto che poi sarà squalificato contro il Sassuolo per la nota e discussa espulsione di sabato. Con lui in attacco Tammy Abraham, nel 3-5-2. L’altro esterno è Rick Karsdorp, a destra, il centrocampo lo completano Henrikh Mkhitaryan e Sérgio Oliveira, col portoghese che ha avuto un impatto incredibile dal suo arrivo nel mercato invernale. Il portiere è chiaramente Rui Patricio, i difensori sono Roger Ibanez, Gianluca Mancini e Chris Smalling. Più o meno l’undici titolare, con l’aggiunta del ritorno a disposizione di Lorenzo Pellegrini assente per infortunio dallo scorso 9 gennaio: il capitano è partito per Milano (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Mourinho per Inter-Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.